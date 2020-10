Per Cacciari, la Chiesa "sposa l'Illuminismo ma sarà inascoltata" (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - "La Chiesa sposa l'Illuminismo ma sarà inascoltata". Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, il filosofo Massimo Cacciari. Il Papa, spiega, "più volte utilizza le parole libertà, uguaglianza e fraternità, ossia il fulcro di quel pensiero laico storicamente opposto al pensiero della Chiesa. Da un punto di visto politico "Fratelli Tutti" è un po' più incisiva delle precedenti, anche se resta nel solco, ormai tradizionale, delle encicliche sociali di critica alla globalizzazione". Pero' aggiunge anche: "Il discorso di Bergoglio è un grande appello alla fraternità universale che resterà, lo sappiamo, purtroppo inascoltato". Ovvero, dice Cacciari, si tratta di temi, come le disuguaglianze, la pena di morte, i ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - "Lal'ma sarà inascoltata". Lo ha detto, in un'intervista a Repubblica, il filosofo Massimo. Il Papa, spiega, "più volte utilizza le parole libertà, uguaglianza e fraternità, ossia il fulcro di quel pensiero laico storicamente opposto al pensiero della. Da un punto di visto politico "Fratelli Tutti" è un po' più incisiva delle precedenti, anche se resta nel solco, ormai tradizionale, delle encicliche sociali di critica alla globalizzazione". Pero' aggiunge anche: "Il discorso di Bergoglio è un grande appello alla fraternità universale che resterà, lo sappiamo, purtroppo inascoltato". Ovvero, dice, si tratta di temi, come le disuguaglianze, la pena di morte, i ...

