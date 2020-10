Patrizia De Blanck a rischio squalifica: lei si giustifica così (Di lunedì 5 ottobre 2020) Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba: la contessa si giustifica così nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Patrizia De Blanck a rischio squalifica per una frase omofoba pronunciata nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La contessa è finita nel mirino del popolo del web per una frase pronunciata domenica … L'articolo Patrizia De Blanck a rischio squalifica: lei si giustifica così è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 5 ottobre 2020)Deper una frase omofoba: la contessa sicosì nella casa del Grande Fratello Vip 2020.Deper una frase omofoba pronunciata nella casa del Grande Fratello Vip 2020? La contessa è finita nel mirino del popolo del web per una frase pronunciata domenica … L'articoloDe: lei sicosì è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Giada De Blanck figlia Patrizia De Blanck vittima di stalking: tanta paura - #Giada #Blanck #figlia #Patrizia - StraNotizie : Patrizia De Blanck teme la squalifica:” Non provate a dire che sono omofoba” - blogtivvu : Squalifica per Patrizia De Blanck? “Ha detto froc*o”, ex gieffino la difende #gfvip - ClaLastrega : Patrizia de Blanck che nomina Adua #GFVIP - clikservernet : Grande Fratello Vip 5: Patrizia De Blanck a rischio squalifica per la frase omofoba? -