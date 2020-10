Omicidio di Garlasco, no alla revisione del processo per Alberto Stasi. La mamma di Chiara: "Speriamo sia finita" (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta presentata dai legali di Stasi, condannato a 16 anni per la morte di Chiara Poggi. "Le prove nuove non sarebbero utili a dimostrare che il condannato può essere prosciolto" Leggi su repubblica (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato la richiesta presentata dai legali di, condannato a 16 anni per la morte diPoggi. "Le prove nuove non sarebbero utili a dimostrare che il condannato può essere prosciolto"

