Live-Non è la D'Urso, trionfo per Barbara D'Urso: share, gli ultimi picchi irreali (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il suo programma ormai vola. E si conferma talk-leader della domenica sera. Live non è la d'Urso segna picchi pazzeschi che superano il 22% di share e circa milioni di spettatori con 8 milioni di contatti in Rete (dove i social sfornano a bomba tweet, video virali e post). In media il programma di Barbara D'Urso, la regina di Cologno, raccoglie circa 2 milioni di spettatori su Canale 5 - pari al 13.1% - nella lunga serata della domenica. Dove frenano Massimo Giletti e Fabio Fazio: il primo, su La7, si ferma al 5,8% mentre il secondo al 9.7% (mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo segna il 6,3% di share). Scoop, interviste, inchieste e gossip: sono questi alcuni degli ingredienti che fanno salire ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il suo programma ormai vola. E si conferma talk-leader della domenica sera.non; la d'segnapazzeschi che superano il 22% die circa milioni di spettatori con 8 milioni di contatti in Rete (dove i social sfornano a bomba tweet, video virali e post). In media il programma diD', la regina di Cologno, raccoglie circa 2 milioni di spettatori su Canale 5 - pari al 13.1% - nella lunga serata della domenica. Dove frenano Massimo Giletti e Fabio Fazio: il primo, su La7, si ferma al 5,8% mentre il secondo al 9.7% (mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo segna il 6,3% di). Scoop, interviste, inchieste e gossip: sono questi alcuni degli ingredienti che fanno salire ...

Advertising

fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - Gazzetta_it : Il #Napoli non parte, la #Juve conferma: 'Noi ci saremo'. #JuveNapoli sarà 3-0 - chetempochefa : 'Canzoni d'amore altamente nocive Per un cuore già troppo pulsante Sapendo che in giro non c'era un dottore Non sta… - vincycernic95 : LO SCONTRO TRA STEFANIA E ANTONELLA A LIVE NON È LA D'URSO. STASERA VOGLIO IL DIRITTO DI REPLICA PER MALEFICENT… - supremapcy : Non è mai una perdita di tempo una live degli Exo, c’è sempre qualcosa di istruttivo ?????? -