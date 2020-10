LIVE – Arezzo-Perugia 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 21:00 di lunedì 5 ottobre l’ospiterà ilnel match valido per ilB di. Entra nel vivo il campionato e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti dopo l’esordio: un punto per gli ospiti, un ko per i padroni di casa contro il FeralpiSalò. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio. AGGIORNA LA0-0 1′ – Inizia la partita! 21.01 – Qualche minuto di ritardo, deve essere riparato un foro in una delle due reti 20.50 – Squadre che hanno ultimato il riscaldamento, fischio d’inizio alle ore 21:00 dirige Luca Zufferli della sezione di ...