Juve | terminate le visite mediche di Chiesa I tifosi della Fiorentina lo offendono

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Federicoalla, ormai ci siamo. Il calciatore nel primo pomeriggio ha svolto lea Firenze per il club bianconero, adesso firma sul contratto prima di raggiungere il ritiroNazionale. All’uscita dalla clinica iviola presenti hanno attaccato verbalmente l’attaccante figlio d’arte. “Buffone, traditore!”, queste le parole rivolte a. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sono terminate qualche minuto fa le visite di Federico Chiesa in centro a Firenze, nella struttura specializzata scelta per i test atletici alla presenza anche dello staff medico della Juventus.