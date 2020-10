Io ti cercherò | la fiction | quante puntate sono?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alessandro Gassmann torna su Raiuno con una nuova. Dal 5 ottobre 2020, infatti, va in onda Io ti cercherò, miniserie diretta da Gianluca Maria Tavarelli che vede l’attore protagonista nei panni di un ex poliziotto e padre in cerca della verità sul figlio scomparso. Ma daè composto Io ti cercherò? La, co-prodotta da Raie da Publispei, è formata da otto episodi, in onda in quattro prime serate. Il finale, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto, è previsto per il 26 ottobre. Io ti cercherò, la trama L’improvvisa morte del suo unico figlio Ettore (Luigi Fedele) costringe Valerio (Gassmann), ex poliziotto, a ritornare a Roma per affrontare, con il dolore, i fantasmi della vecchia vita che credeva di essersi ...