Il valore della fiducia (Di lunedì 5 ottobre 2020) In queste ore si legge che negli Usa sono molti, in entrambi gli schieramenti, ad avere dubbi sulla malattia di Trump. Chi pensa a una sua messa in scena per truccare le elezioni e chi ad un complotto contro di lui. Sembrerebbero le ennesime notizie fasulle o gonfiate se non fossero fonti molto serie a comunicarlo. Peraltro molti fanno osservare che è lo stesso Trump che ha fatto un uso così massiccio del “così è se vi pare”, per screditare gli avversari e difendere sé stesso, che ormai gli States sono immersi in un clima tossico di incertezza e disinformazione.La storia ci insegna che nei regimi, nelle società poco trasparenti, la verità è imposta da chi detiene il potere e metterla in dubbio è sempre stato molto rischioso. Ma il concetto moderno di democrazia si è sviluppato proprio sulla capacità ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) In queste ore si legge che negli Usa sono molti, in entrambi gli schieramenti, ad avere dubbi sulla malattia di Trump. Chi pensa a una sua messa in scena per truccare le elezioni e chi ad un complotto contro di lui. Sembrerebbero le ennesime notizie fasulle o gonfiate se non fossero fonti molto serie a comunicarlo. Peraltro molti fanno osservare che è lo stesso Trump che ha fatto un uso così massiccio del “così è se vi pare”, per screditare gli avversari e difendere sé stesso, che ormai gli States sono immersi in un clima tossico di incertezza e disinformazione.La storia ci insegna che nei regimi, nelle società poco trasparenti, la verità è imposta da chi detiene il potere e metterla in dubbio è sempre stato molto rischioso. Ma il concetto moderno di democrazia si è sviluppato proprio sulla capacità ...

Advertising

Viminale : #3ottobre, giornata nazionale in memoria delle #vittime dell'#immigrazione. Il richiamo al rispetto della dignità u… - antoniospadaro : Il Papa è ben cosciente del fatto che la proprietà privata non è un valore assoluto né tralascia di proclamare i pr… - CarloCalenda : Non credo. Il sistema produttivo chiede laureati negli ITS. 10.000 qui, 800,000 in Germania. E questo percorso va a… - Kriste2013 : @JManiaSite @Franciscktrue @CucchiRiccardo Appunto il protocollo come scritto anche nella delibera di venerdì della… - felicia_it : RT @GiusMelillo: Grazie Andrea Di Consoli, essere citati insieme a Rocco Falciano, Giuseppe Lupo, Giovannino Russo e il poeta, troppo poco… -

Ultime Notizie dalla rete : valore della Giornata del dono, per riscoprire il valore della solidarietà San Marino Rtv Carla Nespolo,

intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin ...

Morta Carla Nespolo, ex parlamentare e attuale presidente dell’Anpi

intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin ...

intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin ...intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin ...