Il libro di Vincenzo Imperatore ‘Io so e ho le prove’ uscirà in Francia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Io so e ho le prove il libro di Vincenzo Imperatore uscirà in Francia, l’8 ottobre per le Editions Herodios con il titolo Le grand scandale bancaire. Dopo essere stato un caso editoriale nel nostro paese, celebrato dal pubblico e dalla stampa per la sua onestà e il suo coraggio, Io so e ho le … Leggi su 2anews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Io so e ho le prove ildiuscirà in, l’8 ottobre per le Editions Herodios con il titolo Le grand scandale bancaire. Dopo essere stato un caso editoriale nel nostro paese, celebrato dal pubblico e dalla stampa per la sua onestà e il suo coraggio, Io so e ho le …

Ultime Notizie dalla rete : libro Vincenzo VINCENZO BOCCIARELLI: "NEL MIO LIBRO HO MESSO IL CUORE IN OGNI PAROLA" oksiena.it A Paestum il libro sull’omicidio Vassallo: “La verità negata”

E' uno dei messaggi più forti emersi dalla presentazione del libro "LA VERITA' NEGATA. CHI HA UCCISO ANGELO VASSALLO IL SINDACO PESCATORE". «No, non ho paura. Voglio vivere da uomo libero e spe ...

A Paestum la presentazione del libro “La verità negata”

E’ uno dei messaggi più forti emersi dalla presentazione del libro “LA VERITA’ NEGATA. CHI HA UCCISO ANGELO VASSALLO IL SINDACO PESCATORE”. «No, non ho paura. Voglio vivere da uomo libero e spero di n ...

