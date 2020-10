Il giudice di X Factor Hell Raton a processo per lesioni aggravate, parla l’avvocato: “Totale estraneità ai fatti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, è coinvolto in un processo per lesioni aggravate attualmente in corso a Cagliari, dove il prossimo 6 novembre si svolgerà la terza udienza. Come riferisce il quotidiano locale La Nuova Sardegna, sono in totale dodici gli imputati nel procedimento penale. In merito alla vicenda, è intervenuto il legale del noto produttore discografico, che attraverso una nota ha specificato come il processo sia appena cominciato e di aver già prodotto una documentazione completa che scagiona il proprio assistito da qualsiasi accusa nei suoi confronti. Hell Raton a processo, la nota dell’avvocato Andrea De Silvestri, questo il nome dell’avvocato di Hell ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 5 ottobre 2020), al secolo Manuel Zappadu, è coinvolto in unperattualmente in corso a Cagliari, dove il prossimo 6 novembre si svolgerà la terza udienza. Come riferisce il quotidiano locale La Nuova Sardegna, sono in totale dodici gli imputati nel procedimento penale. In merito alla vicenda, è intervenuto il legale del noto produttore discografico, che attraverso una nota ha specificato come ilsia appena cominciato e di aver già prodotto una documentazione completa che scagiona il proprio assistito da qualsiasi accusa nei suoi confronti., la nota dell’avvocato Andrea De Silvestri, questo il nome dell’avvocato di...

