I GIOVANI RAMARRI DELLA MORA E SPINACCÈ VOLANO ALL’INTER

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Pordenone Calcio comunica i trasferimenti all’Inter del difensore Tommasoe dell’attaccante Matteo Spinaccè. Entrambi classe 2006,e Spinaccè sono stati grandi protagonisti con la formazione Under 14 nazionale prima nella stagione 2019/20 fino al lockdown. Di quella squadra faceva parte anche l‘attaccante Filippo Pagnucco, ceduto nelle scorse settimane alla Juventus. Veder approdare dei propri ragazzi nei top club è sempre una grande soddisfazione per il Pordenone, certificazionebontà del progetto sportivo neroverde. La Società fa un grande in bocca al lupo a Tommaso e Matteo, certa che sapranno farsi valere anche in maglia nerazzurra. Powered by WPeMatico