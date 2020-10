Gf Vip | la Gregoraci e Pretelli flirtano Ma fuori dalla Casa spuntano i loro fidanzati

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberta Damiata Mentre Elisabettae Pierpaolosono sempre più vicini nelladel Grande Fratello, all'esternoe storie che lasciano però molti dubbi Duro attacco a Live non è la d’Urso per Elisabettae Pierpaolo, che nelladel Grande Fratello Vip stanno vivendo una reciproca amicizia considerata da molti quel “qualcosa in più che presto diventerà una storia”. Nel frattempo, all’esterno della, si scava nellavita privata ed esconoalcune notizie choc di cui viene discusso nella trasmissione di Barbara d’Urso. Si comincia con la ...

Duro attacco a Live non è la d’Urso per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che nella casa del Grande Fratello Vip stanno vivendo una reciproca amicizia considerata da molti quel “qualcosa in ...GF Vip, Elisabetta a Pierpaolo: “Sei immaturo”. Leggi anche: GF Vip, Gregoraci su Pierpaolo: “Ho capito sei un rompica**o”. Pierpaolo sta tentando di avvicinarsi a Elisabetta ma lei non ne vuole saper ...