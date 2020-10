GF Vip | Elisabetta Gregoraci fa calare il gelo | “Ma a letto era pure così?”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato il 14 settembre in prima serata su Canale5. Il reality show è condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e gli opinionisti di quest’anno sono Antonella Elia, subentrata a Wanda Nara, e Pupo. Il Grande Fratello Vip sta regalando delle puntate davvero ricche di sorprese e tanto divertimento. Tra momenti divertenti si alternano anche attimi di caos per i battibecchi che si vengono a creare tra gli inquilini della casa. Ultimamente si parla spesso delle presunte ombre sulla sessualità di Massimiliano Morra. Ospite a Mattino 5 la showgirl Lory Del Santo avrebbe sollevato dei dubbi circa l’orientamento sessuale di Morra. L’attore ha una relazione ufficiale ma in questi giorni molti utenti si stanno chiedendo se non sia una storia finta. Tra ...