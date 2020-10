Fall Guys: la Stagione 2 consentirà di scegliere in maniera random i costumi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mediatonic, sviluppatore di Fall Guys, sta per aggiungere la possibilità per tutti i giocatori di randomizzare i costumi dei personaggi: la feature verrà inserita questa settimana, quando comincerà la tanto attesa Stagione 2. Ci sono un paio di nuove funzionalità in arrivo sul gioco nella sua prossima Stagione: finora sappiamo degli stili, dei soprannomi e dei banner, oltre alla possibilità di partecipare alle partite insieme alla vostra squadra. Mediatonic ha anche rivelato che, dopo molte richieste da parte dei fan nel canale Discord ufficiale del gioco, aggiungerà appunto l'opzione di personalizzazione random.Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato su Twitter una breve clip che ci consente di dare un'occhiata a ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mediatonic, sviluppatore di, sta per aggiungere la possibilità per tutti i giocatori diizzare idei personaggi: la feature verrà inserita questa settimana, quando comincerà la tanto attesa2. Ci sono un paio di nuove funzionalità in arrivo sul gioco nella sua prossima: finora sappiamo degli stili, dei soprannomi e dei banner, oltre alla possibilità di partecipare alle partite insieme alla vostra squadra. Mediatonic ha anche rivelato che, dopo molte richieste da parte dei fan nel canale Discord ufficiale del gioco, aggiungerà appunto l'opzione di personalizzazione.Per l'occasione il team di sviluppo ha pubblicato su Twitter una breve clip che ci consente di dare un'occhiata a ...

Advertising

sociableAsFuck : Fall guys é facil quero ver x1 boot camp xa noob - aralitaoficial : Intentado conseguir mi primera corona | Fall Guys !discord - GamingTalker : Fall Guys, svelato in video il livello Knight Fever, in arrivo con la Stagione 2, tutti i dettagli… - Pherbo_Fer : Strimmin pre-cena sobre las 19:00 uwuuu. Fall guys o among us si hay genteee - GamingToday4 : Fall Guys: doppi Punti Fama in attesa della Stagione 2, da oggi 5 ottobre 2020 -