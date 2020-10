De Sciglio Juventus, Juninho conferma: “Può arrivare in giornata” (Di lunedì 5 ottobre 2020) È ormai tutto pronto per il passaggio di Mattia De Sciglio al Lione. Il terzino, dopo aver rifiutato tante proposte, ha deciso di accettare la destinazione francese. La conferma è arrivata anche dal d.s brasiliano del club transalpino, Juninho Pernambucano che, dopo il match con il Marsiglia, ha parlato anche di mercato. Juventus, De Sciglio in prestito al Lione In giornata è previsto l’arrivo per le visite mediche del giocatore ex Milan. Le parole di Juninho: Leggi anche:Agnelli Juventus: “Vittoria a tavolino? Preferisco vincere sul campo” “Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) È ormai tutto pronto per il passaggio di Mattia Deal Lione. Il terzino, dopo aver rifiutato tante proposte, ha deciso di accettare la destinazione francese. Laè arrivata anche dal d.s brasiliano del club transalpino,Pernambucano che, dopo il match con il Marsiglia, ha parlato anche di mercato., Dein prestito al Lione In giornata è previsto l’arrivo per le visite mediche del giocatore ex Milan. Le parole di: Leggi anche:Agnelli: “Vittoria a tavolino? Preferisco vincere sul campo” “Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è ...

DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : Calciomercato Juventus, De Sciglio al Lione in prestito: trattativa ai dettagli - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Juventus piazza anche De Sciglio: prestito secco al Lione [@romeoagresti] - SignorJoe : RT @VlnN94: Ricapitolando: Higuain -> MLS Matuidi -> MLS Khedira -> tribuna Rugani -> Rennes De Sciglio-> Lione ... Non male. 'Le riser… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: De Sciglio, la partenza francese del terzino più bersagliato della Juve -