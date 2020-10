Consiglio dei ministri dà via libera a Nadef: confermato obiettivo Pil 2021 al 6% (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Nota di aggiornamento al Def. Per il 2021, spiega Palazzo Chigi, il documento fissa un obiettivo di indebitamento netto (deficit) pari al 7% del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nel 2021 è previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158% al 155,6%.Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l`obiettivo di riportare il debito della P.A al di sotto del ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020) Ildeiha dato il viaalla Nota di aggiornamento al Def. Per il, spiega Palazzo Chigi, il documento fissa undi indebitamento netto (deficit) pari al 7% del prodotto interno lordo (PIL). Rispetto alla legislazione vigente, che prevede un rapporto deficit/PIL pari al 5,7 %, si presenta quindi lo spazio di bilancio per una manovra espansiva pari a 1,3 punti percentuali di PIL (oltre 22 miliardi di euro). Rispetto al 2020, nel quadro programmatico di finanza pubblica, il rapporto debito/PIL nelè previsto in calo di 2,4 punti percentuali, portandosi dal 158% al 155,6%.Per gli anni successivi viene delineato un percorso di graduale rientro del rapporto, con l`di riportare il debito della P.A al di sotto del ...

TeresaBellanova : Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Sal… - nzingaretti : Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogl… - gualtierieurope : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il #decretoimmigrazione. Finalmente si superano i #decretiSalvini e si lavor… - FilippoTommasi4 : RT @TeresaBellanova: Pochi minuti fa, in Consiglio dei Ministri, abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezza di Matteo Salvin… - CastigamattU : RT @AxiaFel: Colpo di spugna sui decreti sicurezza voluti da Salvini. Approvate le modifiche nel Consiglio dei ministri appena concluso. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio dei Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 65 | www.governo.it Governo Dl sicurezza, via libera a nuovo decreto

Perché solo un'Europa capace di affrontare e gestire insieme questo tema, è un’Europa più sicura per tutte le persone che la animano'. 'Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezz ...

Nadef: via libera Cdm

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, ha approvato la Nota di aggiornamento del Def.

Perché solo un'Europa capace di affrontare e gestire insieme questo tema, è un’Europa più sicura per tutte le persone che la animano'. 'Stasera abbiamo messo fine all'inciviltà dei Decreti in-sicurezz ...Roma, 6 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, terminato da pochi minuti a Palazzo Chigi, ha approvato la Nota di aggiornamento del Def.