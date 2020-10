Can Yaman di DayDreamer a Milano: cena con Federico Fashion Style (VIDEO) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Can Yaman prima a Roma e poi Milano Dall’estate del 2019 molte teenager, ma anche fan più grandi sono pazze per Can Yaman, il bel attore turco protagonista prima di Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi DayDreamer – Le Ali del Sogno. Quest’ultima, serie tv campione d’ascolti di Canale 5 sta continuando ad andare in onda nel fine settimana. Per tale ragione molte trasmissioni televisive del nostro Paese hanno fatto a gara per avere il protagonista. Ad accaparrarselo sono state Maria De Filippi e Silvia Toffanin, mentre stavolta Barbara D’Urso è rimasta a bocca asciutta. Stando a Dagospia, il 30enne avrebbe rifiutato Live Non è la D’Urso per essere presente alla registrazione di una sorpresa a C’è Posta per Te. Ma durante la sua ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 5 ottobre 2020) Canprima a Roma e poiDall’estate del 2019 molte teenager, ma anche fan più grandi sono pazze per Can, il bel attore turco protagonista prima di Bitter Sweet – Ingredienti D’amore e poi– Le Ali del Sogno. Quest’ultima, serie tv campione d’ascolti di Canale 5 sta continuando ad andare in onda nel fine settimana. Per tale ragione molte trasmissioni televisive del nostro Paese hanno fatto a gara per avere il protagonista. Ad accaparrarselo sono state Maria De Filippi e Silvia Toffanin, mentre stavolta Barbara D’Urso è rimasta a bocca asciutta. Stando a Dagospia, il 30enne avrebbe rifiutato Live Non è la D’Urso per essere presente alla registrazione di una sorpresa a C’è Posta per Te. Ma durante la sua ...

Advertising

team_world : L'amato attore turco CAN YAMAN è in arrivo in Italia ?????? ? Cosa lo porta nel nostro Paese? Ecco le ipotesi più acc… - team_world : BENTORNATO IN ITALIA CAN YAMAN ?? Per altre foto e video ti consigliamo di seguire l'hashtag #CanYamanInItaly - redazioneiene : Arriva una star dalla Turchia e salta ogni regola ?? - CapezzutoF : RT @canyamanitalian: Chi sono quelli che vogliono sempre essere visibili per il proprio stile e posizione? ? Tudors per Can Yaman ?? #CanYa… - albertoni_laura : RT @PRosati1974: Ig Story Can Yaman Lui c’è ?????????? @canyaman1989 @tudorsofficial #CanYaman #görünürol #Tudors @canyaman -