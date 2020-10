Calciomercato Verona, Kalinic a un passo: l’attaccante a breve in città per visite mediche e firma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nikola Kalinic ad un passo dal Verona.Ultimi botti di mercato prima del gong finale fissato per questa sera ale 20:00. L'Hellas Verona prova a piazzare un importante colpo last-minute. Si tratta di Nikola Kalinic, attaccante dell'Atletico Madrid, ormai in cerca di una nuova sistemazione. Proprio in queste ore la trattativa tra le parti si sarebbe sbloccata, rendendo dunque possibile il ritorno in Serie A del croato. L'attaccante è atteso a Verona dopo pranzo per le visite mediche di rito: iter a cui seguirà la firma sul contratto che legherà Kalinic al Verona. Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nikolaad undal.Ultimi botti di mercato prima del gong finale fissato per questa sera ale 20:00. L'Hellasprova a piazzare un importante colpo last-minute. Si tratta di Nikola, attaccante dell'Atletico Madrid, ormai in cerca di una nuova sistemazione. Proprio in queste ore la trattativa tra le parti si sarebbe sbloccata, rendendo dunque possibile il ritorno in Serie A del croato. L'attaccante è atteso adopo pranzo per ledi rito: iter a cui seguirà lasul contratto che legheràal

Advertising

DiMarzio : #Kalinic verso il #Verona - SkySport : Verona, in arrivo Kalinic: trattativa ai dettagli. Le news di calciomercato - Mediagol : #Calciomercato #Verona, #Kalinic a un passo: l’attaccante a breve in città per visite mediche e firma - Mediagol : #Calciomercato Verona, Kalinic a un passo: l'attaccante a breve in città per visite mediche e firma… - marcomiluzio87 : Al momento manca l'ufficialità di #Kalinic, di #Ounas o un altro trequartista non se ne parla più e #Ceccherini è i… -