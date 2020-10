Calciomercato, Smalling torna alla Roma. Kalinic al Verona, tutte le trattative (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calciomercato LIVE – Arriva il gong. Il Calciomercato è arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti trattative, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Ecco tutte le trattative in tempo reale su CalcioWeb. 19.30 – C’è l’accordo, Smalling torna alla Roma, ottimo rinforzo per il tecnico Fonseca. 17.45 – La Juventus ha depositato in Lega il contratto di Chiesa. Può ufficialmente considerarsi un nuovo calciatore bianconero. 17.16 – ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)LIVE – Arriva il gong. Ilè arrivato nella fase decisiva, si concludono le ultime operazioni. Molto attive anche le big che si preparano a definire interessanti, si preannuncia un campionato molto più equilibrato e con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Poi bagarre per le posizioni in Europa e, ovviamente, per evitare la retrocessione. Eccolein tempo reale su CalcioWeb. 19.30 – C’è l’accordo,, ottimo rinforzo per il tecnico Fonseca. 17.45 – La Juventus ha depositato in Lega il contratto di Chiesa. Può ufficialmente considerarsi un nuovo calciatore bianconero. 17.16 – ...

DiMarzio : Rudiger è la prima (e non unica) alternativa in caso di no dello United per Smalling | #Calciomercato #ASRoma - DiMarzio : #ASRoma, nuova offerta al #MUFC per #Smalling #calciomercato - DiMarzio : Trattativa in corso con lo United - azalat_ : ?? CALCIOMERCATO | UFFICIALE: #Smalling ritorna nella capitale, a #Roma. ?? Il ritorno è costato € 15 M più bonus. - CrapanzanoRobin : RT @SkySport: ULTIM’ORA MERCATO ? Roma, è fatta per il ritorno di Smalling Accordo con il Manchester United a 15 milioni più bonus ? #SkySp… -