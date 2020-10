Calciomercato Serie B e Serie C: le trattative concluse oggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gran finale di Calciomercato per i club di Serie B e Serie C. Queste le ultime operazioni ufficializzate:Serie BMonza, colpo in difesa: ecco il centrale Pirola dall'InterChievoVerona, arriva il fantasista Ciciretti in prestito dal NapoliVirtus Entella, prelevato in prestito Mazzocco dalla SPALAscoli, preso l'esterno offensivo Nicholas Pierini dal SassuoloCosenza, Borrelli arriva in prestito dal PescaraSalernitana, depositato il contratto di Giuseppe BaroneChievoVerona, in difesa arriva Gigliotti a titolo definitivoCosenza, dal Lecce arriva in prestito Vera Ramirez Serie CCarrarese Calcio 1908 ufficiale dall'Empoli F. C. Kevin Piscopo.Triestina, ufficiale l'arrivo di LitteriReggiana, ufficiale la cessione a titolo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Gran finale diper i club diB eC. Queste le ultime operazioni ufficializzate:BMonza, colpo in difesa: ecco il centrale Pirola dall'InterChievoVerona, arriva il fantasista Ciciretti in prestito dal NapoliVirtus Entella, prelevato in prestito Mazzocco dalla SPALAscoli, preso l'esterno offensivo Nicholas Pierini dal SassuoloCosenza, Borrelli arriva in prestito dal PescaraSalernitana, depositato il contratto di Giuseppe BaroneChievoVerona, in difesa arriva Gigliotti a titolo definitivoCosenza, dal Lecce arriva in prestito Vera RamirezCCarrarese Calcio 1908 ufficiale dall'Empoli F. C. Kevin Piscopo.Triestina, ufficiale l'arrivo di LitteriReggiana, ufficiale la cessione a titolo ...

