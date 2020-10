“Beverly Hills 90210”, 30 anni fa la prima puntata. I protagonisti festeggiano sui social (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beverly Hills 90210 sfoglia la gallery Il 4 ottobre 1990 andava in onda su Fox la prima puntata di Beverly Hills 90210. Due anni dopo approda anche in Italia e da allora è rimasta una delle serie tv più amate di sempre. Sono passati trent’anni ma le storie di Brenda (Shannen Doherty) e Dylan (Luke Perry, morto nel 2019), di Kelly (Jennie Garth) e Brandon (Jason Priesley) e dei loro compagni di liceo, Donna (Tori Spelling), Andrea (Gabrielle Carteris), Steve (Ian Ziering), David (Brian Austin Green) sono ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Beverly90210 sfoglia la gallery Il 4 ottobre 1990 andava in onda su Fox ladi Beverly90210. Duedopo approda anche in Italia e da allora è rimasta una delle serie tv più amate di sempre. Sono passati trent’ma le storie di Brenda (Shannen Doherty) e Dylan (Luke Perry, morto nel 2019), di Kelly (Jennie Garth) e Brandon (Jason Priesley) e dei loro compagni di liceo, Donna (Tori Spelling), Andrea (Gabrielle Carteris), Steve (Ian Ziering), David (Brian Austin Green) sono ...

giadif : Perché fermarsi ai cancelli? - pygo33 : RT @StefaniaCarini: Il 4 ottobre del 1990 in Usa andava in onda Beverly Hills. 30 anni fa. Com'era il naso di Kelly 'prima'? Il teen drama… - giuuk : Tanti auguri a Beverly Hills 90210: trent’anni fa andava in onda la prima puntata - LinkIdeeperlatv : Sono passati trent’anni dalla nascita Beverly Hills 90210. Il primo teen drama, un fenomeno di costume, una grossa… - StefaniaCarini : Il 4 ottobre del 1990 in Usa andava in onda Beverly Hills. 30 anni fa. Com'era il naso di Kelly 'prima'? Il teen dr… -

