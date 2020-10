Ballando con le Stelle, incidente per Alessandra Mussolini durante le prove: portata in ospedale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Brutto incidente, stando a quanto riferisce Dagospia, per Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle. La nipote di Benito, concorrente nel reality show legato al ballo di Rai Uno, sarebbe caduta a faccia in giù durante le prove in vista della performance di sabato, mentre il suo compagno cubano Maykel Fonts la faceva volteggiare in aria. L’ex politica italiana è stata portata in ospedale e verranno valutati i danni dell’incidente. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Brutto, stando a quanto riferisce Dagospia, percon le. La nipote di Benito, concorrente nel reality show legato al ballo di Rai Uno, sarebbe caduta a faccia in giùlein vista della performance di sabato, mentre il suo compagno cubano Maykel Fonts la faceva volteggiare in aria. L’ex politica italiana è stataine verranno valutati i danni dell’

