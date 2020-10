Arcelor Mittal, Emiliano dice no a Regione in capitale sociale (Di lunedì 5 ottobre 2020) TARANTO - 'Ho ricevuto una lettera da diverse associazioni della città di Taranto, preoccupate dell'ipotesi che della Regione Puglia possa investire nel capitale di Arcelor Mittal. Questa è una ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) TARANTO - 'Ho ricevuto una lettera da diverse associazioni della città di Taranto, preoccupate dell'ipotesi che dellaPuglia possa investire neldi. Questa è una ...

TARANTO - «Ho ricevuto una lettera da diverse associazioni della città di Taranto, preoccupate dell’ipotesi che della Regione Puglia possa investire nel capitale di Arcelor Mittal. Questa è una notizi ...

Ex Ilva, Emiliano: "Regione Puglia nel capitale di Arcelor Mittal? Fake news"

