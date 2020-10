Amministrative, urne aperte per i ballottaggi (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – urne aperte da stamattina nei comuni italianichiamati al voto per i ballottaggi, dopo il primo turno del 20 e21 settembre. Si vota fino alle 15.Alle urne anche in Sicilia dove dovranno essere rinnovate sessanta amministrazioni comunali.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) –da stamattina nei comuni italianichiamati al voto per i, dopo il primo turno del 20 e21 settembre. Si vota fino alle 15.Alleanche in Sicilia dove dovranno essere rinnovate sessanta amministrazioni comunali.(ITALPRESS).

CorriereCitta : Amministrative, urne aperte per i ballottaggi - Salvargento : RT @ag_notizie: Elezioni, affluenza alle urne alle ore 22: raggiunto il 44,77% - infoitinterno : Elezioni amministrative, urne aperte in Calabria per 6 comuni al ballottaggio: alle 23 affluenza del 39,69% - infoitinterno : Amministrative, affluenza alle urne a mezzogiorno: gli 8 Comuni si fermano all'11,55% - infoitinterno : Amministrative, affluenza alle urne alle ore 19: gli 8 Comuni sono al 32,57 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative urne Amministrative, affluenza alle urne alle ore 19: gli 8 Comuni sono al 32,57 per cento AgrigentoNotizie Amministrative, urne aperte per i ballottaggi

ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte da stamattina nei comuni italiani chiamati al voto per i ballottaggi, dopo il primo turno del 20 e 21 settembre. Si vota fino alle 15.

Elezioni comunali, per i ballottaggi seggi aperti fino alle 15: a Bolzano vince il centrosinistra

Secondo turno per le elezioni amministrative in 67 comuni italiani: si vota per il ballottaggio domenica 4 e lunedì 5 ottobre ...

ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte da stamattina nei comuni italiani chiamati al voto per i ballottaggi, dopo il primo turno del 20 e 21 settembre. Si vota fino alle 15.Secondo turno per le elezioni amministrative in 67 comuni italiani: si vota per il ballottaggio domenica 4 e lunedì 5 ottobre ...