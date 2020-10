Addio a Carla Nespolo | presidente dell’Anpi

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è spenta all’età di 77 anni. Dal 2017 ha ricoperto il ruolo didell’Associazione Nazionale Partigiani D’Italia (Anpi), prima donna a essere eletta in quel ruolo. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la stessa Anpi attraverso i suoi canali social. LEGGI ANCHE > Genova, la geniale idea per “coprire” il disegno di una svastica sotto la targa dell’ANPI «Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissimanazionale,. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’ANPI cheha guidato dal novembre 2017 – prima donna– con grande sapienza, passione, intelligenza politica e ...