Un microscopio alto 4 metri potrebbe aiutare nella ricerca contro il Covid-19

(Di domenica 4 ottobre 2020) Attualmente non esiste una cura per il coronavirus, ci sono diversi trattamenti ma non un farmaco o vaccino definitivo. Itori, giorno dopo giorno, studiano questo virus per cercare il miglior trattamento e come prevenirlo. Al fine di comprendere il miglior modo per curare i pazienti affetti da coronavirus, alcunitori della British Columbia University hanno deciso di utilizzare uncrioelettronicoben 4(13 piedi). A cosa serve ilcrioelettronico Questo macchinario deve essere necessariamente così grande, dato che racchiude molta tecnologia. Si tratta di uno strumento che consente di scattare delle foto a risoluzione atomica, in modo da consentire agli scienziati di comprendere come i trattamenti ...