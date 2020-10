Traffico Roma del 04-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati a questo appuntamento incidente sulla tangenziale altezza via Salaria che potrebbe provocare ripercussioni nella carreggiata dallo stadio Verso la tana procedere moderando la velocità tra il raccordo anulare L’autostrada per Napoli sulla diramazioneSud dell’a1 risolto un incidente all’altezza della barriera orascorre ancora chiusa nella zona di Montespaccato via Suor Maria Agostina si tratta di lavori iniziati questa mattina ma che dovrebbero concludersi il prima possibile a Ostia in via Vannutelli segue la fiera Regina Pacis strada chiusa e deviazioni obbligatorio nella regione Lazio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio regionale sono esclusi i bambini al di sotto di 6 anni chi fa attività sportiva o ...