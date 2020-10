Serie C | Bari fermato dal Teramo | 1-1 Colpo del Catania a Monopoli

sportli26181512 : #SerieC, Bari fermato dal Teramo: 1-1. Colpo del Catania a Monopoli: I galletti pareggiano con Celiento il gol marc… - Ibrahim85048732 : RT @SkySport: SERIE A FEMMINILE - 4^ GIORNATA I risultati di oggi ? PINK BARI-EMPOLI 0-3 ? #DeRita (20') ? #Polli (45') ? #Acuti (89') ? S… - SkySport : SERIE A FEMMINILE - 4^ GIORNATA I risultati di oggi ? PINK BARI-EMPOLI 0-3 ? #DeRita (20') ? #Polli (45') ? #Acuti… - BlunoteWeb : #SerieCC: 2a Giornata, passo falso #SscBari. Terzetto al comando - NotizieAbruzzo : Serie C, Bari – Teramo 1-1: cronaca e tabellino della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bari

Nella domenica pomeriggio del girone di Serie C, il Bari non va oltre il pari contro il Teramo, mentre Catania e Juve Stabia centrano la vittoria in trasferta. Vittoria anche ...La 2^ giornata del campionato di Serie C girone C risulta essere monca con solamente 6 delle 10 partite previste disputate.