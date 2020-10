Più positivi, nuove restrizioni in arrivo. Esercito per i controlli e i mini lockdown. Mattarella: 'Numeri che preoccupano' (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra le restrizioni l'uso delle mascherine all'aperto, già in atto in molte regioni,, le limitazioni degli orari di apertura di locali affollati come ristoranti e bar Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tra lel'uso delle mascherine all'aperto, già in atto in molte regioni,, le limitazioni degli orari di apertura di locali affollati come ristoranti e bar

Corriere : Il cantone di Ginevra aumenta il salario minimo: 3.800 euro al mese per tutti. È il pi... - LegaSalvini : +++++ EFFETTO PORTI APERTI: GIÀ ARRIVATI PIÚ CLANDESTINI CHE IN TUTTO IL 2018 +++++ - Paganesemania : SCARPA GUARDA GIÀ OLTRE: 'ERRORI DA NON COMMETTERE PIÙ' - ve_ro_ni_ca_pi : @__elvis_ Comunque ha 80 anni, è più grande dell’Alberti... - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Covid, il Viminale ai prefetti: più controlli per limitare i contagi #viminale -

Ultime Notizie dalla rete : Più positivi Rock Pi X, il Single Board Computer x86 con form factor da Raspberry Pi Tom's Hardware Italia Vettori arma in più per Leo Shoes

Prima trasferta, la più lunga della stagione, e primo esame di maturità per Modena Volley. Chiamata a vincere non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale e per capire se davvero potrà ess ...

Aumenta la Tari, scattano le agevolazioni per le famiglie più deboli

Aumenta la Tari per le utenze domestiche, ma l’amministrazione prevede comunque, come nell’anno passato, agevolazioni finanziarie per le famiglie più deboli. Ha fatto discutere la decisione del ...

Prima trasferta, la più lunga della stagione, e primo esame di maturità per Modena Volley. Chiamata a vincere non solo per la classifica, ma soprattutto per il morale e per capire se davvero potrà ess ...Aumenta la Tari per le utenze domestiche, ma l’amministrazione prevede comunque, come nell’anno passato, agevolazioni finanziarie per le famiglie più deboli. Ha fatto discutere la decisione del ...