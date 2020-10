Nove capoluoghi al ballottaggio, urne aperte oggi e domani (Di domenica 4 ottobre 2020) urne aperte da stamani nei 67 Comuni con più di 15 mila abitanti che, non avendo eletto il sindaco al primo turno, sono chiamati al ballottaggio.I Comuni capoluogo che andranno al ballottaggio sono Nove: Matera, Chieti. Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta. Si voterà dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo.Il Pd per la conferma dopo il primo turno delle amministrative, i Cinque Stelle per risollevarsi (la speranza è Matera), la Lega per rilanciarsi: con questi stati d’animo le forze politiche guardano ai ballottaggi nei Comuni. Una ‘prova del Nove’ per la maggioranza che ha tenuto bene alle ultime regionali. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020)da stamani nei 67 Comuni con più di 15 mila abitanti che, non avendo eletto il sindaco al primo turno, sono chiamati al.I Comuni capoluogo che andranno alsono: Matera, Chieti. Crotone, Reggio Calabria, Andria, Lecco, Bolzano, Arezzo e Aosta. Si voterà dalle 7 alle 23 die dalle 7 alle 15 di. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo.Il Pd per la conferma dopo il primo turno delle amministrative, i Cinque Stelle per risollevarsi (la speranza è Matera), la Lega per rilanciarsi: con questi stati d’animo le forze politiche guardano ai ballottaggi nei Comuni. Una ‘prova del’ per la maggioranza che ha tenuto bene alle ultime regionali.

