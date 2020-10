Napoli, squadra in isolamento a Castel Volturno (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Prosegue il caos in casa Napoli a seguito della positività al Covid di due calciatori azzurri che ha portato l’Asl Napoli 1 ha bloccare la squadra in partenza per Torino. Ora, stando alla prescrizione della Asl partenopea, i calciatori dovrebbero affrontare però un isolamento di 14 giorni prescritto dopo la positività di Zielinski ed Elmas. Gli atleti in isolamento, ha quanto comunica l’Asl, non potranno neanche prendere ogni giorno la propria auto per recarsi a Castel Volturno ad allenarsi e quindi il club partenopeo cerca una quadra per proseguire le sessioni di allenamento. La prospettiva, al momento, è che la rosa dei calciatori ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Prosegue il caos in casaa seguito della positività al Covid di due calciatori azzurri che ha portato l’Asl1 ha bloccare lain partenza per Torino. Ora, stando alla prescrizione della Asl partenopea, i calciatori dovrebbero affrontare però undi 14 giorni prescritto dopo la positività di Zielinski ed Elmas. Gli atleti in, ha quanto comunica l’Asl, non potranno neanche prendere ogni giorno la propria auto per recarsi aad allenarsi e quindi il club partenopeo cerca una quadra per proseguire le sessioni di allenamento. La prospettiva, al momento, è che la rosa dei calciatori ...

Campionato, giornata 3 Allianz Stadium di Torino (massimo 1000 spettatori), Domenica 4 Ottobre ore 20:45 CONVOCATI JUVENTUS Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: De Sci ...

Ecco perché Juventus-Napoli non si giocherà

Come ormai è noto a tutti, il Napoli, inteso come gruppo squadra, è stato fermato sabato mentre era in partenza per Torino da una decisione della ASL competente che "avrebbe" messo in quarantena ...

