Milan, Pioli contro lo Spezia si affida ai giovani: Kjaer unico over 25 (Di domenica 4 ottobre 2020) Complici infortuni e assenza, il Milan contro lo Spezia si affida ai giovani per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Stefano Pioli è pronto a schierare un Milan con una formazione dall'età media decisamente bassa. Se le indiscrezioni di Gazzetta dello Sport venissero confermate, infatti, Simone Kjaer rischia di essere l'unico giocatore rossonero sopra i 25 anni in campo. contro lo Spezia, infatti, il tecnico rossonero è pronto a schierare dal primo minuto Sandro Tonali (20 anni), Rafael Leao (21), Gianluigi Donnarumma (21 anni), Matteo Gabbia (21 anni) e Lorenzo Colombo (18 anni).

