Mattarella “Preoccupati per l’aumento dei contagi” (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l’aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale. (ITALPRESS). L'articolo Mattarella “Preoccupati per l’aumento dei contagi” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Preoccupazione “per l’aumento del ritmo dei contagi della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del “Concerto per Dante” in programma nel cortile d’onore del Quirinale. (ITALPRESS). L'articolo“Preoccupati per l’aumento dei contagi” proviene da Ildenaro.it.

princigallomich : Coronavirus, Mattarella “preoccupati per aumento contagi” - sarahross71 : RT @Paolo11351079: @Agenzia_Ansa Noi siamo più preoccupati della permanenza di Mattarella e Conte/Zingaretti/M5S al potere - Paolo11351079 : @Agenzia_Ansa Noi siamo più preoccupati della permanenza di Mattarella e Conte/Zingaretti/M5S al potere - Luoko4 : RT @novasocialnews: Covid, Mattarella: 'Preoccupati per aumento contagi e dolore per vittime' - novasocialnews : Covid, Mattarella: 'Preoccupati per aumento contagi e dolore per vittime' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella “Preoccupati Maltempo: Varese, disperso nel torrente, era con un amico a cercare funghi Affaritaliani.it