M5s, parla Casaleggio: “Se diventiamo un partito il nostro supporto non sarà garantito” (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – “In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto. Ora e’ arrivato il momento di prendere posizione. Il MoVimento 5 stelle e’ nato proprio con alcune promesse agli iscritti e agli elettori che io non ho dimenticato e non posso sconfessare. La prima di queste e’ che non saremmo mai diventati partito, non solo come struttura, ma soprattutto come mentalita’. Molti confondono la parola partito con una struttura organizzativa, ma in realtá e’ un’impostazione di potere”. Lo scrive Davide Casaleggio sul Blog delle stelle. Leggi su dire (Di domenica 4 ottobre 2020) ROMA – “In questi mesi ho ascoltato, osservato e riflettuto molto. Ora e’ arrivato il momento di prendere posizione. Il MoVimento 5 stelle e’ nato proprio con alcune promesse agli iscritti e agli elettori che io non ho dimenticato e non posso sconfessare. La prima di queste e’ che non saremmo mai diventati partito, non solo come struttura, ma soprattutto come mentalita’. Molti confondono la parola partito con una struttura organizzativa, ma in realtá e’ un’impostazione di potere”. Lo scrive Davide Casaleggio sul Blog delle stelle.

CarloStagnaro : Qui @AndreaOrlandosp dice a @valentinivaler che bisogna chiudere la 'stagione neoliberista': ma quando mai si è ape… - PiazzapulitaLA7 : 'Così facendo si andrà verso una direzione di indebolimento del M5S e si diventerà un partito più come l'UDEUR buon… - Herbert403 : RT @stefan1062: #Calenda è talmente OSSESSIONATO dal #M5S, che ne parla male non solo nei talk e su twitter, ma anche in casa.????? A furia… - stefan1062 : #Calenda è talmente OSSESSIONATO dal #M5S, che ne parla male non solo nei talk e su twitter, ma anche in casa.?????… - Alysea15 : @matteorenzi Parla chiaro, come nel suo stile. Paventa l’arrivo di un governo tecnico per scuotere PD e M5S dall’im… -