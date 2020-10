Lazio, Tare: «Ora ci aiuteranno i risultati, ma la sosta è utile» (Di domenica 4 ottobre 2020) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato prima de match contro l’Inter: ecco le sue parole relative alla stagione dei biancocelesti Igli Tare, ai microfoni di DAZN, ha parlato dell’avvio di stagione della Lazio. Ecco le sue parole. «In questo momento ci aiutano tanto i risultati, che danno la consapevolezza di essere forti e competitivi come l’anno scorso. Allo stesso momento la sosta è molto utile per l’inserimento dei giocatori nuovi che sono arrivati con un po’ di ritardo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Igli, direttore sportivo della, ha parlato prima de match contro l’Inter: ecco le sue parole relative alla stagione dei biancocelesti Igli, ai microfoni di DAZN, ha parlato dell’avvio di stagione della. Ecco le sue parole. «In questo momento ci aiutano tanto i, che danno la consapevolezza di essere forti e competitivi come l’anno scorso. Allo stesso momento laè moltoper l’inserimento dei giocatori nuovi che sono arrivati con un po’ di ritardo». Leggi su Calcionews24.com

