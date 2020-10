Lazio-Inter, Conte: “Preso gol nel nostro momento migliore. Juventus-Napoli? Dico la mia” (Di domenica 4 ottobre 2020) L'Inter trova un prezioso pari in casa della Lazio dopo le prime due vittorie consecutive.Serie A, 3a giornata: nervi tesi in Lazio-Inter che si dividono la posta, vincono Benevento e ParmaI nerazzurri si erano portati in vantaggio grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez, i biancocelesti l'hanno però ripresa con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Il tecnico Interista Antonio Conte, ai microfoni di DAZN, ha così commentato il match dell'Olimpico."Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita creando occasioni importanti per chiudere la partita. È stata brava la Lazio a trovare il pareggio sfruttando i suoi punti di forza. Comunque c’è soddisfazione per la ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) L'trova un prezioso pari in casa delladopo le prime due vittorie consecutive.Serie A, 3a giornata: nervi tesi inche si dividono la posta, vincono Benevento e ParmaI nerazzurri si erano portati in vantaggio grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez, i biancocelesti l'hanno però ripresa con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Il tecnicoista Antonio, ai microfoni di DAZN, ha così commentato il match dell'Olimpico."Abbiamo preso gol nel, stavamo dominando la partita creando occasioni importanti per chiudere la partita. È stata brava laa trovare il pareggio sfruttando i suoi punti di forza. Comunque c’è soddisfazione per la ...

