Juventus-Napoli, la sfida resta in programma: la nota ufficiale della Lega Serie A (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus e Napoli non scenderanno in campo questa sera a partire dalle ore 20,45 per la mancata partenza dei partenopei alla volta di Torino.Lo stop per gli azzurri sarebbe arrivato dalla ASL della Campania che avrebbe fermato gli uomini di Rino Gattuso, intanto la Lega Serie A attraverso una nota ufficiale ha comunicato che la sfida resta in programma. A questo punto il Napoli rischia di perdere la gara a tavolino e probabilmente anche una penalizzazione in classifica."In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SS Napoli Calcio la Lega Serie A chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela della ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020)non scenderanno in campo questa sera a partire dalle ore 20,45 per la mancata partenza dei partenopei alla volta di Torino.Lo stop per gli azzurri sarebbe arrivato dalla ASLCampania che avrebbe fermato gli uomini di Rino Gattuso, intanto laA attraverso unaha comunicato che lain. A questo punto ilrischia di perdere la gara a tavolino e probabilmente anche una penalizzazione in classifica."In relazione alla comunicazione formale ricevuta dalla SSCalcio laA chiarisce che il sistema di regole in vigore deve garantire massima tutela...

