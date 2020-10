Juventus-Napoli, arriva il triplice fischio dell’arbitro Doveri (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPassati i 45 minuti da regolamento rispetto all’inizio previsto della partita, Juventus-Napoli è stata dichiarata chiusa dall’arbitro Doveri. I giocatori bianconeri si preparano a lasciare l’Allianza Stadium. L'articolo Juventus-Napoli, arriva il triplice fischio dell’arbitro Doveri proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPassati i 45 minuti da regolamento rispetto all’inizio previsto della partita,è stata dichiarata chiusa dall’arbitro. I giocatori bianconeri si preparano a lasciare l’Allianza Stadium. L'articoloildell’arbitroproviene da Anteprima24.it.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - Sal8tweet : ma qualcuno questa nota l'ha letta? - dottalessandro2 : RT @GnocchiGene: Juve-Napoli 3 a 0. Comincia a vedersi la Juve di Pirlo #JuventusNapoli #Juventus -