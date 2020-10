«Juve-Napoli? Salute prevalga su interesse di parte» (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato così la vicenda Juventus-Napoli: “La vicenda Juventus-Napoli ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano … L'articolo «Juve-Napoli? Salute prevalga su interesse di parte» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato così la vicendantus-: “La vicendantus-ci impone ancora una volta un richiamo all’attenzione e alla prudenza di cui il Paese ha bisogno in un momento tanto delicato ed incerto. Il protocollo proposto dalla FIGC e validato dal CTS ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano … L'articolo «sudi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - paolobertolucci : RT @AndreaBricchi77: Ministro @robersperanza, posso chiedere che correlazione ci sia tra il rinvio di Juve Napoli e la scuola? Magari la Su… - loscugnizzo76 : Immagino stasera i calciatori della Juve esultare per la vittoria e MastroPirla che dichiara che la vittoria è stat… -