In Germania un caso analogo a Juve-Napoli, Amburgo-Erzgebirge Aue rimandata per due positivi (Di domenica 4 ottobre 2020) Lo scrive Giorgio Dusi su Twitter. In Germania si è verificato un caso analogo a quello in corso per Juventus-Napoli. La partita tra l’Amburgo e l’Erzgebirge Aue è infatti stata rimandata a causa di due positività nell’Aue. I due contagi sono stati rilevati nell’ambito dei test svolti sabato. Le leggi della Sassonia, stabilite dal dipartimento sanitario, impongono la quarantena per tutto il gruppo squadra. La partita tra l’Amburgo e l’Erzgebirge Aue è stata rimandata a causa di due positività nell’Aue. I test svolti sabato hanno rilevato due casi e le leggi della Sassonia stabilite dal ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020) Lo scrive Giorgio Dusi su Twitter. Insi è verificato una quello in corso perntus-. La partita tra l’e l’Aue è infatti stataa causa di duetà nell’Aue. I due contagi sono stati rilevati nell’ambito dei test svolti sabato. Le leggi della Sassonia, stabilite dal dipartimento sanitario, impongono la quarantena per tutto il gruppo squadra. La partita tra l’e l’Aue è stataa causa di duetà nell’Aue. I test svolti sabato hanno rilevato due casi e le leggi della Sassonia stabilite dal ...

FrancescoZazza4 : RT @napolista: In #Germania un caso analogo a #JuveNapoli, #AmburgoErzgebirgeAue rimandata per due positività Le leggi della Sassonia stabi… - napolista : In #Germania un caso analogo a #JuveNapoli, #AmburgoErzgebirgeAue rimandata per due positività Le leggi della Sasso… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IN GERMANIA - L'Asl 'annulla' la gara in Zweite Bundesliga, caso simile a Juve-Napoli - GiovanniBussett : RT @napolimagazine: IN GERMANIA - L'Asl 'annulla' la gara in Zweite Bundesliga, caso simile a Juve-Napoli - juve_magazine : IN GERMANIA - L'Asl 'annulla' la gara in Zweite Bundesliga, caso simile a Juve-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Germania caso Tablet per i ragazzi dalla Germania a Vestenanova L'Arena Coronavirus nel mondo, in Israele 38 arresti per manifestazioni anti-lockdown. Gb, 13mila contagi in un giorno

Quasi 35 milioni di casi totali. L'India ha registrato quasi 76mila casi nelle ultime 24 ore, i decessi sono più di 100mila. Il ministero della ...

Francia senza freni: 17mila casi in 24 ore

Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, ieri sera al 7,9%. I decessi sono stati 4 ...

Quasi 35 milioni di casi totali. L'India ha registrato quasi 76mila casi nelle ultime 24 ore, i decessi sono più di 100mila. Il ministero della ...Sono stati 16.972 i nuovi casi in 24 ore in Francia, un record dalla fine del lockdown della primavera scorsa. Riprende a salire anche il tasso di positività, ieri sera al 7,9%. I decessi sono stati 4 ...