Illuminate, Alda Merini è la protagonista della seconda puntata con Claudia Gerini (Di lunedì 5 ottobre 2020) Illuminate su Rai 3 la seconda puntata lunedì 5 ottobre è su Alda Merini con Claudia Gerni Secondo appuntamento con la nuova edizione di Illuminate su Rai 3 lunedì 5 ottobre in seconda serata, alle 23:15 circa. Terza edizione della docu-serie composta da 4 puntate prodotte da Anele in collaborazione con Rai3, che raccontano quattro icone italiane, con la puntata di stasera dedicata ad Alda Merini con Claudia Gerini. Incrociando narrazione cinematografica, documenti d'archivio e testimonianze dirette, i quattro docu-film ripercorrono le vicende di quattro donne italiane straordinarie che si sono distinte in diversi ambiti ...

