Grande Fratello VIP | Elisabetta Gregoraci ha un compagno fuori dalla casa? Ecco chi sarebbe

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 ottobre 2020)continua ad essere al centro dell’attenzione sia dentro cheladel GF VIP 5. Nascerà l’amore tra lei e Pierpaolo Petrelli? In tanti se lo stanno chiedendo visto la loro attrazione ma dopo l’ultimo l’ultimo messaggio aereo arrivato in sono emersi dei sospetti. “Sei l’epicentro del mio terremoto”. C’è un uomo che la conduttrice stava frequentando prima dell’ingresso nella? E infatti sono emersi dei gossip sui social, non confermati, che vedonovicina ad un ex marito della figlia di unpersonaggio della moda. Per sapere la verità non ci resta che vedere se nella prossima puntata Alfonso Signorini mostrerà queste voci alla ...