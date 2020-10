Giorgio Sestili | I contagi non caleranno | possiamo solo stabilizzarli

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ormai i numeri non lasciano più dubbi: l’impennata dei casi di Covid-19 che si registra in Italia da alcuni giorni non può essere attribuita a una variazione casuale: “Non si tratta di una fluttuazione, ormai non torneremo indietro”, dice il fisico, fondatore e fra i curatori della pagina Facebook “Coronavirus: Dati e analisi scientifiche”, che ha seguito l’andamento dell’epidemia fin dagli inizi.Siamo dunque davanti a una situazione diversa rispetto a quella registratafino a qualche giorno fa e il cambiamento è troppo recente per riuscire a vedere con chiarezza che cosa potrà accadere. “Al momento le possibilità sono due: o i casi si stabilizzeranno almeno per un periodo sui valori recenti di oltre 2.500 casi positivi, oppure ...