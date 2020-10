Elezioni comunali: oggi i ballottaggi in 54 comuni e 9 capoluoghi, le ultime notizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Si svolgono oggi i ballottaggi per le Elezioni comunali in 54 comuni, dopo il primo turno che si è tenuto nell’Election day del 20 e 21 settembre. A recarsi di nuovo al voto oggi, domenica 4 ottobre, sono i comuni con più di 15 mila abitanti dove non è stato eletto il sindaco al primo turno. Come già accaduto il 20 e 21 settembre, anche il voto per i ballottaggi si svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19 previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto 2020. Sono nove i capoluoghi i cui cittadini tornano a votare: Andria, Aosta (unico capoluogo di regione), Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Lecco, Matera e Reggio Calabria. I seggi si sono aperti dalle 7 alle 23 di ... Leggi su tpi (Di domenica 4 ottobre 2020) Si svolgonoper lein 54, dopo il primo turno che si è tenuto nell’Election day del 20 e 21 settembre. A recarsi di nuovo al voto, domenica 4 ottobre, sono icon più di 15 mila abitanti dove non è stato eletto il sindaco al primo turno. Come già accaduto il 20 e 21 settembre, anche il voto per isi svolgerà nel rispetto delle regole anti Covid-19 previste dal protocollo sanitario Interno-Salute del 7 agosto 2020. Sono nove ii cui cittadini tornano a votare: Andria, Aosta (unico capoluogo di regione), Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Lecco, Matera e Reggio Calabria. I seggi si sono aperti dalle 7 alle 23 di ...

matteosalvinimi : Grazie Voghera (Pavia) per la stupenda piazza di oggi, ai ballottaggi delle elezioni comunali di domenica prossima,… - repubblica : Corsa al Campidoglio, il primo sfidante di Raggi ha 20 anni: la 'Giovane Roma' punta le Comunali - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: 80 mila trentini al voto oggi per il secondo turno delle amministrative. Seggi aperti fino alle 21 - infoitinterno : Elezioni comunali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto: candidati, liste e scenario a poche ore dal voto - rosolinopirrone : Elezioni comunali di godrano. Sono andato a votare? Si, stamattina. Per chi ho votato? Come al solito, ho annullato… -