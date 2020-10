Domenica In, Todaro confessa il perché delle sue lacrime. E Isoardi aggiunge: “È stato un miracolo” (Di domenica 4 ottobre 2020) Come ogni settimana è arrivato puntuale l’appuntamento con Domenica In, durante il quale la conduttrice Mara Venier si riunisce con i protagonisti di Ballando con le Stelle per commentare i momenti cult del talent di Milly Carlucci. Dopo un simpatico scambio di battute tra Platinette e Alessandra Mussolini sugli sviluppi dell’ultima puntata, si collegano con lo studio Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una delle coppie più amate di questa edizione di Ballando. Il 3 ottobre c’è stata la loro partenza ufficiale che ha lasciato tutti senza fiato: Raimondo, infatti, si è dovuto sottoporre a un’operazione urgente a pochi giorni dall’inizio del talent, ma dopo un recupero record è tornato in pista con la conduttrice, ammaliando tutti con un valzer sulle note de La ... Leggi su dilei (Di domenica 4 ottobre 2020) Come ogni settimana è arrivato puntuale l’appuntamento conIn, durante il quale la conduttrice Mara Venier si riunisce con i protagonisti di Ballando con le Stelle per commentare i momenti cult del talent di Milly Carlucci. Dopo un simpatico scambio di battute tra Platinette e Alessandra Mussolini sugli sviluppi dell’ultima puntata, si collegano con lo studio Elisae Raimondo, unacoppie più amate di questa edizione di Ballando. Il 3 ottobre c’è stata la loro partenza ufficiale che ha lasciato tutti senza fiato: Raimondo, infatti, si è dovuto sottoporre a un’operazione urgente a pochi giorni dall’inizio del talent, ma dopo un recupero record è tornato in pista con la conduttrice, ammaliando tutti con un valzer sulle note de La ...

infoitcultura : Raimondo Todaro a Domenica In: “Non ho le forze per aiutare Elisa Isoardi” - zazoomblog : Mara Venier gaffe a Domenica In la sua batutta su Raimondo Todaro non passa inosservata - #Venier #gaffe #Domenica… -