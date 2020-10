Dl Sicurezza, spunta stretta sullo spaccio anche via web (Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Si inasprisce il Daspo nei confronti degli spacciatori e arriva una norma per contrastare il traffico di droghe via web. Sono due novità che compaiono nell'ultima bozza del dl Sicurezza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 ottobre 2020) commenta Si inasprisce il Daspo nei confronti degli spacciatori e arriva una norma per contrastare il traffico di droghe via web. Sono due novità che compaiono nell'ultima bozza del dl...

Sono due novità che compaiono nell'ultima bozza del dl Sicurezza atteso lunedì in Cdm. Una norma, in particolare, dispone la creazione di un elenco di siti web usati per lo spaccio cui deve essere ...

Movida, spunta la norma ''anti risse'' nel nuovo decreto sicurezza

Nel decreto Sicurezza che domani sera sarà all'esame del Consiglio dei ministri, ci sarà anche una apposita norma 'anti-risse'.

Sono due novità che compaiono nell'ultima bozza del dl Sicurezza atteso lunedì in Cdm. Una norma, in particolare, dispone la creazione di un elenco di siti web usati per lo spaccio cui deve essere ...