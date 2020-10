Devastante impatto da Meteorite, la scoperta in Australia. Video (Di domenica 4 ottobre 2020) Riproduzione di un cratere prodotto da Meteorite.Un enorme cratere meteoritico, di un diametro di circa 5 km e di un età stimata di circa 100 milioni di anni, è stato scoperto nei pressi di Ora Banda, piccola località mineraria dell’Australia sud-occidentale, su un terreno di proprietà della Evolution Mining, terza compagnia Australiana di estrazione dell’oro. Si stima che sia stato originato da un impatto di un Meteorite grande da 100 a 200 metri. Il cratere è invisibile a occhio nudo, in quanto nel corso delle ere geologiche è stato coperto di sedimenti. I geologi della società mineraria si sono insospettiti notando delle rocce con le classiche fratture a cuneo causate dagli impatti con meteoriti e le successive analisi ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 ottobre 2020) Riproduzione di un cratere prodotto da.Un enorme cratere meteoritico, di un diametro di circa 5 km e di un età stimata di circa 100 milioni di anni, è stato scoperto nei pressi di Ora Banda, piccola località mineraria dell’sud-occidentale, su un terreno di proprietà della Evolution Mining, terza compagniana di estrazione dell’oro. Si stima che sia stato originato da undi ungrande da 100 a 200 metri. Il cratere è invisibile a occhio nudo, in quanto nel corso delle ere geologiche è stato coperto di sedimenti. I geologi della società mineraria si sono insospettiti notando delle rocce con le classiche fratture a cuneo causate dagli impatti con meteoriti e le successive analisi ...

meteogiornaleit : Meteorite, scoperto il luogo d'impatto in Australia. Video - fendente1 : Meteo Giornale: Devastante impatto da meteorite, la scoperta in Australia. - CorriereQ : Devastante impatto da meteorite, la scoperta in Australia - OpencovidM : @bicidiario @Ruffino_Lorenzo @vi__enne I test rapidi dal punto di vista del controllo dell'epidemia possono avere u… - neri_serneri : @Ascensione_xxy9 @ricpuglisi @dariofrance @pdnetwork @airbnb_it A dire il vero l'impatto di Airbnb sulle città di g… -

Ultime Notizie dalla rete : Devastante impatto Devastante impatto da meteorite, la scoperta in Australia Meteo Giornale Cervaro / «L’impianto con le pale eoliche avrebbe un impatto devastante sull’ambiente»

l consigliere comunale Otello Zambardi ritorna ancora sulla vicenda dell’impianto eolico che una società di Viterbo vorrebbe installare nel territorio del comune di Cervaro. «In merito alla realizzazi ...

Il maltempo devasta il Centro-Nord

(ansa) Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 (contro i 2.548 del giorno prima). E’ ancora record di t ...

l consigliere comunale Otello Zambardi ritorna ancora sulla vicenda dell’impianto eolico che una società di Viterbo vorrebbe installare nel territorio del comune di Cervaro. «In merito alla realizzazi ...(ansa) Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 (contro i 2.548 del giorno prima). E’ ancora record di t ...