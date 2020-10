Convocazioni Nazionali: i club potranno rifiutarsi di concedere i propri tesserati (Di domenica 4 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta cambiando molte regole del calcio. In questi mesi, allo scopo di tutelare la salute di calciatori e addetti ai lavori, si stanno varando nuove norme che stanno modificando profondamente i regolamenti dei campionati e dei tornei interNazionali. A tal proposito, di recente la FIFA ha introdotto un’importante novità destinata a rivoluzionare le Convocazioni Nazionali. In sintesi, le società saranno autorizzate a negare alle varie selezioni la concessione dei propri giocatori. La svolta è stata dapprima approvata dalla massima istituzione del governo calcistico e poi comunicata e condivisa con le 211 federazioni che fanno parte dell’organizzazione e le 6 confederazioni continentali. Questa norma del tutto inedita è stata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta cambiando molte regole del calcio. In questi mesi, allo scopo di tutelare la salute di calciatori e addetti ai lavori, si stanno varando nuove norme che stanno modificando profondamente i regolamenti dei campionati e dei tornei inter. A tal proposito, di recente la FIFA ha introdotto un’importante novità destinata a rivoluzionare le. In sintesi, le società saranno autorizzate a negare alle varie selezioni la concessione deigiocatori. La svolta è stata dapprima approvata dalla massima istituzione del governo calcistico e poi comunicata e condivisa con le 211 federazioni che fanno parte dell’organizzazione e le 6 confederazioni continentali. Questa norma del tutto inedita è stata ...

