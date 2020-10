Con Alberi per il futuro continuiamo a seminare speranza

Leggi su ilblogdellestelle

(Di domenica 4 ottobre 2020) È proprio vero che chi pianta un albero pianta una. Possiamo dirlo con ancora maggiore orgoglio oggi, in occasione dell’undicesimo compleanno del MoVimento 5 Stelle e nella giornata di San Francesco: un seme gettato da pochi visionari e diventato patrimonio e motore del cambiamento di un intero Paese. Undici anni in cui tante cittadine e tanti cittadini comuni si sono uniti all’insegna di valori chiave come la tutela dell’ambiente, l’acqua pubblica, la connettività, i trasporti e lo sviluppo. Hanno portato le loro istanze nelle istituzioni e non rinunciano a lottare per produrre cambiamenti con le pratiche quotidiane e con le proposte politiche. Pratiche e proposte che nel caso diper il, in particolare quest’anno vanno di pari passo: proprio la legge Clima, ad esempio, ...