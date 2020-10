Auto finisce nel Sesia | parla il fratello della vittima | “L’ho visto sparire | io salvo grazie a un ramo”

Leggi su tpi

(Di domenica 4 ottobre 2020) “Dovevamo percorre un’altra strada ma eravamo preoccupati per la caduta dei rami, così abbiamo cambiato percorso”. Nicolas Pregnolato, 21enne di Quarona, èper miracolo. Era inmobile con suoSamuel quando la strada si è sbriciolata al loro passaggio e sono finiti nel fiume, ingrossato dal maltempo che si è abbattuto sul Vercellese la notte tra venerdì e sabato scorso. Il corpo di Samuel Pregnolato, 36 anni, è stato recuperato 10 ore dopo sul greto del fiume, a Borgo, diversi chilometri più a valle. “Non so come ho fatto ma mi sono aggrappato a un ramo. Miol’honell’poi nulla”, ha raccontato ...